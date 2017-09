Alt-J – “RELAXER”

Artista: Alt-J Álbum: RELAXER Año: 2017 Sello: Infectious / Atlantic

La música que se reconoce como indie, en muchos casos tiene una dificultad en ser expresada en palabras fijamente delimitadas, esto debido a que desde su origen el concepto remitía a bandas que tocaban en sellos independientes, por lo que la unificación de estilos en esta denominación, desde su génesis, se vuelve complicada. En este sentido, el intento de categorización de bandas muchas veces se presenta como un impedimento para el libre fluir de una actividad artística que, a la larga, debería escapar de aquel acto. “RELAXER” de Alt-J es un disco tan variado, que en muchos casos llega a ser desconcertante, yendo desde melodías del más puro noise hasta piezas de folk, donde convergen también elementos electro e incluso del indie rap de masas. Y si bien la pluralidad de estilos abordados genera una propuesta interesante, en muchos casos esta misma intención termina jugando en contra de la cohesión del álbum como un todo.

El trabajo comienza con un track tranquilo; “3WW” es una pieza delicada que avanza como un trance, donde sintetizadores invaden con una quietud meditativa para ser apagados por guitarras con un sonido similar al de un koto japonés. Esta calma inicial se ve rápidamente alterada por “In Cold Blood”, una pieza de indie rock con una melodía de tempo medio, donde la inclusión de bronces en el coro estrepitoso le entrega elementos novedosos, resonando de fondo influencias de bandas como Arctic Monkeys y The Strokes. Un tema ampliamente destacable del álbum es la versión de la canción popular estadounidense “House Of The Rising Sun”, conocida por la interpretación de The Animals, que sin duda brilla por un ingenioso uso de efectos de guitarra, que la hacen sonar como una pieza antigua, con una voz grave acompañada por coros que resuenan como las de una catedral. La canción en sí misma es un claroscuro constante y suena casi irónico cuando la letra expresa: “It’s a happy happy happy happy fun day day”.

“Hit Me Like That Snare” rompe con el temple y se alinea con un rock alternativo que recuerda en cierta medida a The Velvet Underground. “Deadcrush”, por su parte, tiene elementos del rap indie actual, con una base electrónica y voces que cantan en una melodía repetitiva, la que termina provocando una sensación ritual. “Adeline” cuenta con una atmósfera íntima y melancólica, y el desarrollo de la pluralidad de voces que acompañan a la voz en torno a arreglos de cuerda y sintetizadores, hace recordar el trabajo que desarrolló Radiohead en su “A Moon Shaped Pool” (2016).

El disco avanza hasta llegar a “Last Year”, una canción folk con una guitarra simple, donde las voces en chorus son las protagonistas junto a un acompañamiento dulce que realiza armonías, con una brillante participación de Marika Hackman. El disco cierra con “Pleader”, una pieza discordante con una guitarra acústica inquietante, que termina llegando a un conjunto de voces haciendo una armonía plácida, generando un ambiente profundo y una melodía esplendorosa, con arreglos de cuerda que acompañan un final emotivo, pero mesurado, que, a pesar de estar muy bien trabajado en términos de producción musical, no termina siendo desbordante.

Si bien, existen álbumes en los que convergen influencias variopintas, y en muchos casos cuando son bien trabajados dan resultados notables, no es el caso de “RELAXER”, cuya mezcla de sonidos tan diversos a ratos pareciera que se está escuchando a bandas completamente distintas. La propuesta es ambiciosa y tiene momentos geniales, pero tras escuchar el disco como un todo queda la sensación de que hay algo que no termina por cerrar. En definitiva, el potencial creativo de Alt-J es algo innegable, no obstante, en su disco “RELAXER” se cumple el dicho popular “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Por Diego Márquez