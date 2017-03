AFI – “AFI (The Blood Album)”

Miércoles, 15 de Marzo de 2017 | 1:51 am | No hay comentarios

Artista: AFI Álbum: AFI (The Blood Album) Año: 2017 Sello: Concord

No se deben agregar muchas palabras para saber que la senda trazada por AFI -desde hace ya más de 20 años- tiene una clara impostura sonora acompañada de una nítida identidad. Así las cosas, para los oriundos de California, el hardcore y el punk rock han sido el sello y motor de una larga trayectoria que no ha estado lejos de los escándalos, los disturbios internos, abundantes colaboraciones insignes y el reconocimiento internacional. Reaparecer después de cuatro años en la escena musical con un nuevo álbum no es para nada sencillo, sobre todo porque tenemos claridad de que, para Davey Havok y Adam Carson, la composición y el arreglo de canciones es un arte minucioso y nunca azaroso. Con “AFI (The Blood Album)” y sus 14 canciones nos aproximamos a un disco bastante poco benevolente con la tranquilidad auditiva del público, acompañado de buenos y pesados momentos que bien recuerdan el largo pasado musical de la banda.

La placa la abre “Dark Snow”, una canción apesadumbrada en su lírica, pero que deslumbra por su marcada batería y por la lealtad sonora de la banda. Una notable obertura que da vida a una inicialmente acústica “Still A Stranger”, la que lentamente va transformándose en un crescendo y agresivo coro que expele incomprensión y dolor emocional. Energía pura extraída de las entrañas de los californianos. Pasamos a continuación a “Aurelia”, una canción autobiográfica que empapa de coherencia rítmica al disco y le adiciona un tono melancólico de tinte juvenil. “Hidden Knives” puede ser catalogada como un tema de amplia sensibilidad, pero representada a través de la dureza del riff al que Jade Puget nos tiene acostumbrado. Nada muy lejos de un característico sonido al estilo AFI se vislumbra con “Get Hurt” y “She Speak The Language”, aunque esta última es una canción de un tono más acompasado, experimental a ratos, y adornada por una línea de bajo y de guitarra que recuerdan los mejores momentos acústicos de la banda en los ya lejanos 90.

Una nueva etapa en el disco puede escucharse con “So Beneath You”, una composición que avanza y desciende sistemáticamente en su intensidad, dejando al oyente aletargado con tanto movimiento sonoro. Una guitarra definida, una batería protagonista, un bajo que llena el paisaje sonoro y un reconocible coro transforman a “Snow Cats” en una canción de estadio, que bien podría ser tocada en cualquier lugar del mundo; no por nada fue escogida como sencillo del álbum.

“Dumb Kids” devuelve a la vida al disco y recuerda la mejor versión de las pasadas glorias de la banda, que mucho le deben a The Misfits y Dead Kennedys, es decir, asistimos a una notable versión del mejor punk rock de antaño. “Pink Eyes” está en sintonía con la energía ya derrochada del tema anterior, que bien podría ser una hermana melliza en lo sonoro. Vitalidad, actitud y desenfreno de comienzo a fin. “Feed From The Floor” es un cable a tierra que contrasta con la impulsividad de “White Offerings”, una canción rabiosa que impulsa a la placa hacia unas texturas sonoras pesadas y duras. “Above The Bridge” expele elegancia en lo sonoro y desencanto y sensibilidad en lo lírico. Finalmente, “The Wind That Carries Me Away” cierra el disco, no sin antes regalarnos unos delicados riffs que delinean una canción notablemente ejecutada.

“AFI (The Blood Album)” recorre distintas intensidades rítmicas, ofreciendo así variadas texturas sonoras en sus 14 composiciones. Ciertamente no hallaremos nada muy desconocido ni menos imprevisto en estos 45 minutos de sonido, pero con todo esto a cuestas, es un disco equilibrado, inserto en un libreto ya conocido por los californianos. Líricamente presenta una evidente madurez que armoniza con ejecuciones instrumentales de artistas cuya experiencia es indiscutible. Identidad, es sin lugar a dudas, un calificativo del tamaño de este trabajo.

Por Javier Mardones