Unfinished Plan: El Camino de Alain Johannes

Título original: Unfinished Plan: The Path Of Alain Johannes Dirigida por: Rodolfo Gárate Duración: 95 minutos Año: 2016 Protagonizada por: Alain Johannes, Josh Homme, Chris Cornell, Jack Irons, Alex Turner, Matt Cameron, Kim Thayil, Mark Lanegan, Ben Shepherd, David Catching, Cote Foncea, Felo Foncea, Peter Rock, Natasha Shneider

Es majadero cuando los medios hacen las relaciones más obvias de Alain Johannes con Chile, basado en su parentela, en especial porque esos nexos son mucho más complejos y significativos para quien debe ser el músico de rock nacido en Chile más relevante para la música en los últimos 25 o 30 años. Por ello, el camino que elige el periodista Rodolfo Gárate para contar la historia de Alain es refrescante y, a la vez, emocionante.

Gárate usa “el amor como un puente”, como diría Cerati, para que sirva como vehículo y motivación del movimiento extenso que propone su documental “Unfinished Plan: El Camino de Alain Johannes”, donde no sólo se muestra la historia más bibliográfica del artista, sino que también buena parte de lo que ha sido su reencuentro con Chile y con sus afectos en esta larga y angosta faja de tierra.

Aunque la obra de Alain es extensa y tiene muchos amigos famosos en el proceso que aparecen en el documental, como Josh Homme (Queens Of The Stone Age), Matt Cameron (Pearl Jam), Alex Turner (Arctic Monkeys) y el fallecido Chris Cornell (Soundgarden), lo cierto es que el personaje que más eco posee en la historia es Natasha Shneider, pareja de Alain y quien fuera su compañera en Eleven, pero que también marcó su vida. Es esta relación y esta historia de amor la que conduce un relato desde el antes de esta historia, el durante, el fin, y las consecuencias para Alain de la pérdida en 2008 de Natasha, por culpa del cáncer.

He ahí una forma mucho más creativa de poner a un músico y su historia en la pantalla que simplemente enumerar sus logros, y ese es el mérito más grande del trabajo de Gárate, quien no sólo encuentra una manera dinámica de contar lo que ha sido la vida de Alain, sino que también de presentarle al público múltiples facetas del mismo protagonista sin perder el hilo.

Cinematográficamente hay decisiones inteligentes también, aprovechando la multitud de locaciones, que muchas veces evitan la necesidad de explicaciones excesivas. Una historia así pudo haber tenido una voz narrativa solitaria, pero, en vez de ello, la elección de lo coral surge como algo exacto, pensando en la gran cantidad de historias que se cuentan en paralelo. El camino de Alain Johannes es extenso, doloroso, con mucha música y muchos afectos, y resulta reconfortante ver que un artista de su calibre tenga un documental con su vida y que este no caiga en la conformidad de lo lineal. El camino de Johannes no es lineal, sino que se da en múltiples planos, con un muchacho que crece en múltiples países, aumentando su sensación de no pertenecer por completo en ninguna parte, y eso se traduce a lo musical, donde su versatilidad generó grandes cosas para la música rock alternativa, pero más que eso, su historia de amor con Natasha.

“Unfinished Plan: El Camino de Alain Johannes” es un documental musical en el más amplio sentido de ese concepto, pero también una historia de vida contada con pasión, sencillez y mucho respeto, como el que merece un artista así de único y transparente.

Por Manuel Toledo-Campos