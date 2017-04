Rápidos y Furiosos 8

Título original: The Fate Of The Furious Dirigida por: F. Gary Gray Duración: 136 minutos Año: 2017 Protagonizada por: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Scott Eastwood, Chris Bridges, Kurt Russell, Kristofer Hivju, Nathalie Emmanuel, Don Omar, Tego Calderon, Elsa Pataky, Luke Evans