Postulación 2017 equipo de cine HumoNegro

Martes, 4 de Abril de 2017 | 11:45 pm | Comentarios (4)

Si quieres ser parte de nuestro equipo de colaboradores en comentarios de cine, y crees tener conocimientos cinematográficos y facilidad para plasmarlos en un texto, sigue estas instrucciones:

En el apartado de comentarios de esta publicación (más abajo), deja tu nombre y apellido real en la casilla “Nombre” y tu dirección de correo electrónico en la casilla “Correo”. No coloques nada en la casilla “Sitio Web”. En la zona para comentar escribe cuáles son las 3 últimas películas que viste, independiente de si te gustaron o no, del año de estreno o del género (dejar título original + año). No es necesario que dejes currículum o pergaminos, buscamos gente talentosa y con potencial, da lo mismo si son periodistas, estudiantes, o que tengan cualquier otra actividad; si son hombres, mujeres, o la edad que tengan, sólo nos sirven para el equipo aquellos que cumplan con los requisitos anteriores y que, por sobre todas las cosas, amen el cine.

Esta postulación estará abierta hasta la medianoche de este jueves 6 de abril. Durante el viernes recibirán correos con los pasos de selección, así que deben estar atentos, incluso a los “spams”. Les aconsejamos dejar un tiempo este fin de semana para quienes quieran llegar hasta el último paso de selección.

Por una cuestión de funcionalidad, borraremos todo comentario que no sea una postulación. Por logística, los postulantes sólo pueden ser de la Región Metropolitana (sólo en cines de Santiago se hacen las funciones de prensa de las distribuidoras, con uno o dos días de antelación). Hay un número determinado de personas que necesitamos, pero esto sólo será informado por interno a través del correo que se les enviará.

Haciendo clic AQUÍ puedes ir a nuestra sección de comentarios de Cine, así puedes hacerte una idea de lo que andamos buscando.

Sean todos bienvenidos.