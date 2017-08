Johnny 100 Pesos – Capítulo Dos

Título original: Johnny 100 Pesos - Capítulo Dos Dirigida por: Gustavo Graef Marino Duración: 113 minutos Año: 2017 Protagonizada por: Armando Araiza, Luciana Echeverría, Lucas Bolvarán, Ignacia González, Juan Pablo Bastidas, Francisca Gavilán, Valentina Vargas, Alberto Ellena, Andrea Zuckermann, Juan Arévalo, María Elena Duvauchelle, Daniel Antivilo, Víctor Montero

La historia de “Johnny Cien Pesos” (1993), basada en una toma de rehenes real en un videoclub del centro de Santiago, logró transformarse rápidamente en un ícono pop de esa generación marcada por la transición política. Su director, Gustavo Graef Marino –quien desde 1999 no estrenaba en pantalla grande, participando sólo en series para la televisión en la última década–, tiene un estilo hollywoodense en su cine, tomando el género del thriller de acción que ya expresaba en su película de 1993, y que trae de vuelta en esta segunda entrega, más de veinte años después.

Tras dos décadas de encarcelamiento, Johnny (Armando Araiza) se enfrenta a un Chile radicalmente distinto al que dejó a sus dieciocho años, cuando fue apresado. Ahora, con un oficio aprendido en prisión, busca reinsertarse a la sociedad. Su plan cambia al conocer a su hijo Juan (Lucas Bolvarán), un adolescente traficante de drogas en quien se ve reflejado y por quién Johnny se involucra con el mundo criminal otra vez, con objeto de salvarlo de seguir su mismo destino criminal.

A diferencia de la película de 1993, “Johnny 100 Pesos – Capítulo Dos” no toma un hecho real para contar su relato, pero bien pudo ser una de las muchas historias de reinserción en Chile, exagerada con toques cinematográficos. Graef Marino vuelve para esta secuela que muestra a Johnny 100 Pesos, un personaje de la cultura noventera local que se perdió los últimos veinte años del crecimiento y evolución de Santiago, lo que convierte a esta historia –sobre todo su humor– en aquellas de pez fuera del agua. El director no sólo trae de vuelta al mexicano Armando Araiza en el papel protagónico, sino también el mismo estilo de humor y género. Pero, por sobre eso, trae la idea de hacer un retrato a la sociedad chilena en el que está muy presente el arribismo y el abajismo, así como también resulta una muestra de lo mucho que ha cambiado Chile, particularmente Santiago en los últimos veinte años.

Esta segunda entrega en la historia de Johnny puede no necesitar del largometraje original y se sostiene con cierta independencia. A pesar de esto, conocer al protagonista en su etapa previa ayuda a comprender la relación que decide construir con un hijo que, hasta ese momento, no existía para él. El director decide hablar de un período que temporalmente no aparece en el filme anterior ni en el actual, haciendo esta película más accesible para quienes no conozcan la primera, sin embargo, esto tiene un costo evidente en la exposición por diálogo que se utiliza.

“Johnny 100 Pesos – Capítulo Dos” tiene un ritmo rápido, pero su constante acción y cierto nivel de suspenso no logra compensar los problemas con varios personajes y su poca credibilidad, a pesar de algunas líneas memorables. Johnny es el mejor construido e interpretado; tiene motivaciones claras y genera un nivel de empatía única a lo largo de la película, en cambio el resto del reparto resultan caricaturas de ciertos arquetipos, siendo el más claro Bárbara (Luciana Echeverría), interés romántico que resulta idéntica a una chica Bond y cumple el mismo propósito que estas. Algo parecido ocurre con la relación entre padre e hijo, que debiera ser lo más firme del argumento, pero el vínculo entre Johnny y Juan resulta forzado en su escritura e interpretación. Esto se nota desde la introducción de Juan en el primer acto, hasta como se desenlaza su historia en el tercero.

Esta manera de relacionar a los personajes, que además de sentirse poco creíble con muchos de ellos, resulta en que el diálogo se use como un método de explicación. Constantemente nos están contando todo lo que ocurrió, ocurre o puede ocurrir en vez de mostrarlo, sin lograr que las acciones o detalles sean más significativos. Cuando deciden mostrar, es para lucir bellos planos de Santiago que dan contexto, pero no historia, aunque se conviertan en una pausa agradable en su estilo de iluminación y composición, cosa que logran destacar en interiores y planos nocturnos.

Esta segunda entrega en la historia de Johnny revive la esencia de la primera, la radiografía social que, a pesar de los estereotipos, está bien expresada, sobre todo en frases con las que muchos se identificarán o sentirán nostalgia. Aunque no desarrolla con verosimilitud algunas de las relaciones de la historia, “Johnny 100 Pesos – Capítulo Dos” es más cercano al cine estadounidense que a lo que se ha visto en Chile en los últimos años, logrando exponer el género escogido por el director mediante un conocido personaje.

Por Valentina Vinet