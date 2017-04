Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Título original: Guardians Of The Galaxy Vol. 2 Dirigida por: James Gunn Duración: 137 minutos Año: 2017 Protagonizada por: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker, Karen Gillan, Kurt Russell, Glenn Close, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Tommy Flanagan, Sean Gunn, Pom Klementieff, Chris Sullivan

Tres años han pasado desde el debut en la pantalla grande de Peter Quill, Drax, Groot, Rocket y Gamora. Todos personajes de un segmento del universo Marvel que, hasta ese entonces, no formaba parte de aquel grupo selecto de superhéroes que con años de delantera ya tenían un espacio ganado en el colectivo inconsciente de varios. La arriesgada apuesta de llevar estos nombres a los cines resultó ser ganadora, y los Guardianes de la Galaxia entraron a compartir un espacio con las más reconocidas figuras. Todo esto desde una visión muy propia de los escenarios galácticos, momentos altamente musicales y un humor a flor de piel, elementos que en esta segunda entrega vuelven, pero reforzados.

En esta nueva historia, Peter Quill (Chris Pratt) se deberá enfrentar al pasado, encarnado en la aparición de su misterioso padre, Ego (Kurt Russell). La relación terminará por arrastrar a todos sus cercanos a una problemática que involucrará nuevos y antiguos enemigos, y en donde Rocket (Bradley Cooper), Gamora (Zoe Saldaña), Drax (Dave Bautista) y el pequeño Groot (Vin Diesel) deberán defenderse entre sí para mantenerse unidos.

Uno de los elementos más llamativos de esta secuela de “Guardians Of The Galaxy” es, sin duda, el énfasis en el humor. Si bien, en la anterior cinta ya se dejaba en claro que la propuesta de estos superhéroes estaría centrada en aquello, en esta ocasión se podría señalar que prácticamente todo gira en torno a las risas, siendo utilizado como recurso en cada secuencia. De esta manera, se puede notar una evolución en el enfoque, esta vez mucho más implícito e irónico, a ratos dando la sensación como si estuviésemos viendo una parodia más que una cinta de acción propiamente tal. Parodia precisamente de aquello que uno espera que suceda en una película de este tipo, y que en este caso juega con la incertidumbre de no saber si ciertos aspectos graciosos son a propósito o no.

En relación con lo anterior, las secuencias de acción pasan casi a un segundo plano, dejando el protagonismo a diálogos hilarantes en medio de escenas rápidas, o inclusive secuencias bien trabajadas en el gran formato, que funcionan a modo de imágenes de un video musical. En este sentido, hay una liviandad y familiaridad en la presentación de la historia que se logra transmitir de buena manera, por sobre sensaciones de velocidad, acción o tristeza, pero sin dejar de lado la empatía con cada personaje. Esto último es muy acorde con la narrativa de la cinta que, centrada en los vínculos fraternos entre personajes, transmite esta cercanía con el espectador.

Mención aparte merece el uso de la música en toda la película que, si bien, era parte esencial en la entrega anterior, en esta ocasión se fortalece en función de un trabajo visual mucho más acabado que en su predecesora, tratando en esta ocasión de retratar de manera muy característica y propia el universo intergaláctico -a ratos atemporal-, pero plagado de guiños a la época de los ochenta, transformándose así en una identidad visual ya reconocible. Todo lo anterior acompañado de un soundtrack seleccionado con pinzas, que termina por generar momentos realmente completos de risas y diversión.

En conclusión, “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” no innova en su propuesta, pero fortalece aquellos puntos altos de su predecesora. Siendo esta falta de novedad en su apuesta el motivo por el que no podríamos compararla con su debut, en ningún caso aquello disminuye la calidad de lo entregado y la alta capacidad de entretener durante todo lo que dura la cinta. Dicho todo esto, el objetivo es claro y el hacer reír se cumple, manteniendo probablemente la posición de ser de lo mejor logrado en el universo Marvel, de manera enfocada y efectiva.

Por Matías Ponce