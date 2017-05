Ganadores del Festival De Cannes 2017

Lunes, 29 de Mayo de 2017 | 1:10 pm | No hay comentarios

El día de ayer llegó a su término la septuagésima edición del Festival de Cannes, no sin antes haber completado unos cuantos hitos para la historia del certamen.

Entre lo más sobresaliente, Sofia Coppola recibió el premio a la mejor dirección por su cinta, “The Beguiled“, transformándose así en la segunda mujer que gana en este ítem en Cannes (la primera había sido la realizadora soviética Yuliya Solntseva en 1961 por “The Chronicle Of Flaming Years“).

Precisamente una de las protagonistas del largometraje dirigido por Coppola, Nicole Kidman, fue galardonada con el Premio Aniversario N°70, un reconocimiento que se creó exclusivamente para esta versión del festival.

Mientras que las estatuillas de mejor actor y actriz fueron para Joaquin Phoenix y Diane Kruger, respectivamente, la Palma De Oro fue para la película “The Square“, del sueco, Ruben Östlund, quien recibió del jurado encabezado por Pedro Almodóvar su tercera distinción en Francia -antes había triunfado con “Play” (2011) y “Turist” (2014)-. Se espera que “The Square” llegue a las salas de cine locales más adelante en esta temporada.

Puedes ver la lista completa de ganadores del Festival de Cannes 2017 a continuación:

Palma De Oro: “ The Square ” | Ruben Östlund | Suecia

” | Ruben Östlund | Suecia Gran Premio: “ 120 Beats Per Minute ” | Robin Campillo | Francia

” | Robin Campillo | Francia Premio del Jurado: “ Loveless ” | Andrey Zvyagintsev | Rusia

” | Andrey Zvyagintsev | Rusia Mejor Dirección: Sofia Coppola | “The Beguiled” | EE.UU.

| “The Beguiled” | EE.UU. Mejor Actor: Joaquin Phoenix | “You Were Never Really Here” | EE.UU.

| “You Were Never Really Here” | EE.UU. Mejor Actriz: Diane Kruger | “ In The Fade ” | Alemania

| “ ” | Alemania Mejor Guion: Empate entre Yorgos Lanthimos y Lynne Ramsay | “The Killing Of A Sacred Deer” y “You Were Never Really Here” | Reino Unido y EE.UU.

y | “The Killing Of A Sacred Deer” y “You Were Never Really Here” | Reino Unido y EE.UU. Cámara de Oro (premio a una Ópera Prima): “ Jeune Femme/Montparnasse Bienvenue ” | Léonor Serraille | Francia

” | Léonor Serraille | Francia Premio Aniversario N°70: Nicole Kidman

Palma de Oro al Mejor Cortometraje: “Xiao Cheng Er Yue” (A Gentle Night) | Qiu Yang | China

Por último, pero por supuesto no menos importante, David Lynch fue ovacionado nada menos que por diez minutos durante la proyección de la nueva temporada de “Twin Peaks“. Puedes ver un extracto del momento a continuación: