“El Planeta de los Simios: La Guerra”

Título Original: War For The Planet Of The Apes

Director: Matt Reeves

Duración: 140 minutos

Año: 2017

Reparto: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Karin Konoval, Amiah Miller, Michael Adamthwaite, Toby Kebbell, Judy Greer, Gabriel Chavarria, Aleks Paunovic, Max Lloyd-Jones, Terry Notary, Sara Canning, Ty Olsson, Devyn Dalton