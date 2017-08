Estrenos cinematográficos del 10 de agosto

Películas que llegan a los cines chilenos a partir del jueves 10 de agosto. Los cambios en la cartelera se pueden dar hasta el día martes; si ese es el caso, este listado será actualizado.

“Valerian y La Ciudad De Los Mil Planetas”

Título Original: Valerian And The City Of A Thousand Planets

Director: Luc Besson

Duración: 137 minutos

Año: 2017

Reparto: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Emilie Livingston, Aurelien Gaya