Amor y Amistades

Jueves, 26 de enero de 2017 | 12:31 am | No hay comentarios

Título original: Love & Friendship Dirigida por: Whit Stillman Duración: 92 minutos Año: 2016 Protagonizada por: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Stephen Fry, Emma Greenwell, James Fleet, Jemma Redgrave, Jenn Murray, Tom Bennett, Morfydd Clark, Lochlann O'Mearáin, Kelly Campbell, Justin Edwards, Conor MacNeill, Ross Mac Mahon

Si hay algo que contienen los relatos de Jane Austen, eso es frescura: una notable capacidad de otorgarle un aire adelantado, progresivo, tanto al contenido del relato como a su estilo de narración. Es más, sus perspectivas del romanticismo y el rol de la mujer son una revolución para la época, e incluso para los sectores conservadores del día de hoy. Los británicos jamás se cansan de adaptar sus invenciones, y cómo no, si Austen era una escritora visionaria. Desde fieles mini-series de televisión a proyectos con zombies, sus historias parecen ser una fuente inagotable de inspiración.

Lady Susan (Kate Beckinsale) es una viuda que, debido a una situación económica precaria, se ha acostumbrado a subsistir pidiéndole favores al resto. Una de sus paradas es en la casa de su familia política, donde se ocupará de buscarle marido a su hija (Morfydd Clark) y de paso a ella misma.

Si bien esta película ya cuenta con un buen material base extraído del relato breve titulado “Lady Susan”, su virtud es que de todas maneras trabaja por otorgarle una identidad diferenciadora de las versiones fílmicas de otras creaciones de la autora –que igualmente suelen ser de alto nivel, cabe mencionar–. La cinta adopta una interesante postura autoconsciente que le dota de chispa casi humorística; una actitud descarada y pragmática, referenciando al más sutil de los dejos de humor negro inglés.

Clave en esto es el montaje y la instrumentalización, que están ejecutados a modo ligeramente sarcástico, o por lo menos lúdico. Ligero, porque tampoco se toma la licencia de alejarse demasiado de lo que es un género de por sí rígido y perfeccionista, y está bien, si finalmente estamos hablando de una producción de época que de aventurarse demasiado se tornaría inverosímil. De esta forma, por ejemplo, tras inesperados cortes que interrumpen la escena sin más, se nos presenta a los personajes (numerosos, demandando atención para no perderse) con tomas estáticas de ellos viendo la cámara o el horizonte y una mínima frase descriptiva, elemento que de por cierto es un desafío al concepto de la cuarta pared. Al mismo tiempo la música, aunque acorde al contexto, adhiere un toque escéptico del drama, asomándose en la trama como un visitante burlón.

El realizador Whit Stillman vuelve a confiar en los desempeños de Kate Beckinsale y Chloë Sevigny, muchos años después de dirigirlas en “The Last Days Of Disco” (1998) y no comete un traspié. La primera alzada como la heroína patea-traseros de la saga de vampiros “Underworld” y la segunda un ícono de la moda y el cine independiente, ambas se nos presentan en roles a los cuales no nos tienen habituados, conectando como cómplices, a pesar de sus opuestas posturas en el cine, y funcionan en sus papeles, sobre todo la inglesa que personifica a la protagonista con el enjambre de detalles que compone al personaje. Es que, aunque liviana en la superficie, Lady Susan no es simple de interpretar: es una mujer sin mayores resquemores, sobreviviendo a costa de la generosidad de otros con débil humildad, que sin pestañear carga en sus hombros los rumores de ser una seductora y está muy consciente de lo que quiere. El valor de Beckinsale radica en hacerlo parecer fácil.

Toda una sorpresa resulta ser “Amor y Amistades”. No se encumbra como la mejor proyección audiovisual de un relato de Austen –el cetro puede que se lo pelee la mini-serie sobre “Pride And Prejudice” de 1995–, ni tampoco se acerca. Sin embargo, vale reconocer lo agradable que es verla, la fluidez con que progresa, su peculiar sentido del humor y actuaciones que, en general, saben apuntar al tono que su director buscaba. Se le agradece.

Por María José Álvarez