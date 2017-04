A los 73 años, muere el director Jonathan Demme

Miércoles, 26 de Abril de 2017 | 12:45 pm | No hay comentarios

Lamentables noticias para continuar con esta jornada de día miércoles: se acaba de informar sobre el fallecimiento a los 73 años del director Jonathan Demme, quien, de acuerdo a su familia, se encontraba luchando contra un cáncer de esófago y una serie de problemas cardíacos.

El realizador norteamericano fue principalmente conocido por su trabajo en “Silence Of The Lambs” (1991), icónica y galardonada película por la que recibió un premio Oscar a mejor director. Sin embargo, la filmografía del cineasta incluye títulos muy importantes para la historia del cine contemporáneo, como “Swimming To Cambodia” (1987) o “Philadelphia” (1993), o yendo hacia el género documental (formato preferido del autor), “Mandela” (1996) o “The Agronomist” (2003).

Muy involucrado con el mundo de la música, Demme también trabajo con artistas como Neil Young, Talking Heads, Bruce Springsteen, New Order o Justin Timberlake (y un largo etcétera), registrando sus presentaciones en vivo, realizando documentales sobre los mismos, o estando a cargo de sus videoclips.